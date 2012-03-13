Янукович хоче пришвидшити «швидку»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує обмежити час доїзду швидкої допомоги до людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та Депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

Президент повідомив, що планує внести на розгляд парламенту законопроект, який стосується надання екстреної медичної допомоги з метою приведення її до європейських норм. Так пропонується, щоб в місті норматив доїзду «швидкої» до людини становив 10 хвилин і 20 хвилин - у селі. При цьому пропонується ввести відповідальність за порушення цих часових нормативів.