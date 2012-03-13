Могильов зізнався, скільки заробляє
17:43, 13 березня 2012Політика
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Голова Ради міністрів Криму розкрив "найголовнішу таємницю"
Анатолій Могильов
Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що розмір його зарплати становить близько 13 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ сказав журналістам у Сімферополі.
«Якщо ви бажаєте дізнатися "найголовнішу таємницю" Криму, то МОГИЛЬОВ за місяць отримує трохи більше 13 тисяч гривень», - сказав кримський прем`єр.
За словами А.МОГИЛЬОВА, цих грошей йому цілком вистачає.
Голова Радміну Криму заявив також, що як держслужбовець до 1 квітня заповнить декларацію про доходи й, відповідно до закону, опублікує її.
Як повідомляв УНІАН, А.МОГИЛЬОВА було призначено на посаду прем`єра Криму в листопаді 2011 року.
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