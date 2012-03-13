Могильов зізнався, скільки заробляє

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що розмір його зарплати становить близько 13 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ сказав журналістам у Сімферополі.

«Якщо ви бажаєте дізнатися "найголовнішу таємницю" Криму, то МОГИЛЬОВ за місяць отримує трохи більше 13 тисяч гривень», - сказав кримський прем`єр.

За словами А.МОГИЛЬОВА, цих грошей йому цілком вистачає.

Голова Радміну Криму заявив також, що як держслужбовець до 1 квітня заповнить декларацію про доходи й, відповідно до закону, опублікує її.

Як повідомляв УНІАН, А.МОГИЛЬОВА було призначено на посаду прем`єра Криму в листопаді 2011 року.