Затулін каже, що Росії «не щастить» із послами в Україні

Російські дипломати в Україні не справляються зі своїми обов'язками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН у Москві в ході круглого столу «Підсумки виборів Президента Росії. Чи очікувати перезавантаження російсько-українських відносин».

«Те, що посли, дипломати, офіційні і неофіційні посередники, не виконують своєї ролі – для мене очевидно. Якби вони виконували, то взаємного нерозуміння (між Україною і Росією – УНІАН), хто правий, а хто винуватий, не виникало б”, - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, на українському напрямі має відбутися зміна кадрів.

«Я бачу, що до нинішнього посла (Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА - УНІАН) у Києві ставляться з якимсь пієтетом і пошаною – він недурна людина, з досвідом міністерської роботи… Але абсолютно очевидно, що посол при всіх своїх талантах і інтересах, які тягнуться набагато далі за Україну, мислить глобальними категоріями, зі смаком розмірковує про причини економічної кризи в світі на будь-якій зустрічі…. Але в питаннях оперативного реагування, вибудовування відносин з впливовими людьми в Україні – у мене таке враження, що він не зглянеться до цього. Він не виконує ту функцію, яку зобов'язаний виконувати посол», - вважає К.ЗАТУЛІН.

«Та він і не дипломат, загалом. Це було одним із сумнівів, коли його призначали, і зараз він саме спрацьовує. Він не створює тієї атмосфери, яка здатна пом'якшити якимсь чином об'єктивні проблеми, що існують у російсько-українських відносинах», - додав він.

Директор Інституту країн СНД зазначив, що Росії, дійсно, дуже не щастить у цьому плані.

«Попередник М.ЗУРАБОВА Віктор Степанович Черномирдін, дійсно, був непоганою людиною, користувався повагою і у російських, і українських політиків, авторитетом, але до деталей не зглянувся. Навіть свої реляції до МЗС при ньому - дипломатичну пошту довірено було підписувати раднику-посланнику. Ну не царська ця справа. А які результати? Віктора Степановича призначили послом в Україні, коли був Президентом Леонід КУЧМА, і між ними взагалі не було жодних проблем у взаємовідносинах – вони були задоволені один одним. Ось такі задоволені один одним вони дійшли до 2004 року, провалу на виборах і «помаранчевої революції», - вважає К.ЗАТУЛІН.

На його думку, позиції Росії, які були перед цим в Україні, були втрачені, що означає, що зі своєю функцією посол не справився.

«При владі в Україні з 2010 року перебуває дружній нам уряд, з яким ми вступили у дружні відносини, вищим досягненням яких стали квітневі Харківські угоди, і з тієї пори триває пауза. Пауза не може так довго тривати – спробуйте тримати паузу впродовж декількох років, і ви задихнетеся. Всі пропозиції, які висловлювалися, за рідкісним винятком, не реалізовані», - підкреслив він.

К.ЗАТУЛІН назвав винятком атомну галузь, оскільки «Росатом» добився якихось результатів, а все решта – літакобудування, суднобудування, оновлення ЧФ РФ – перебуває у стані «процес триває, а результату немає».