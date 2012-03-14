Кучма їде до Москви на ювілей Наїни Єльциної

Сьогодні екс-президент України Леонід КУЧМА приїде до Москви на святкування 80-річчя дружини першого Президента Росії Наїни ЄЛЬЦИНОЇ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело у дипломатичних колах.

«Планується, що сьогодні чартерний літак прибуде о 16.00 за московським часом до аеропорту “Внуково”. На день народження до Н.ЄЛЬЦИНОЇ прибуде Л.КУЧМА з дружиною Людмилою, а також з дочкою Оленою та її чоловіком Віктором ПІНЧУКОМ», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, планується, що святкування пройде сьогодні в Кремлівському палаці, після чого гості з України відправляться додому до Києва.

Н.ЄЛЬЦИНУ з днем народження привітали Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Довгі роки Ви були вірною супутницею першого Президента Росії, ділили з Борисом Миколайовичем радощі і труднощі, завжди підтримували його. Благородство, душевне багатство і щира увага до потреб людей здобули Вам глибоку шану в нашому суспільстві», - зазначається в поздоровленні Д.МЕДВЕДЄВА.

«Ваші чудові людські якості - щирість, чуйність, уважне і незмінно доброзичливе ставлення до людей викликають глибоку пошану. Нехай у Вашому житті будуть якомога більше світлих, радісних і по-справжньому щасливих днів, а поряд з Вами - завжди будуть близькі і рідні люди», - зазначається у телеграмі В.ПУТІНА.