У ВР оголосили про виключення Королевської з фракції «білосердечних»

У Верховній Раді України офіційно оголошено про виключення народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з фракції "БЮТ-Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

При цьому спікер зіслався на протокол засідання фракції "БЮТ-Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» на своєму засіданні виключила Н.КОРОЛЕВСЬКУ зі свого складу.

Причиною виключення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ стало те, що вона під час вчорашнього засідання ВР не голосувала за включення до порядку денного проекту постанови, який визначає план заходів з реалізації резолюції ПАРЄ.