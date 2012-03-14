СБУ «пролила світло» на допити співробітників Інституту соціології

Допити співробітників Інституту соціології проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про розтрату державних коштів посадовцями дочірнього підприємства цього Інституту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальну справу, порушену 15 лютого, за фактом розтрати службовими особами Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Головного управління державної служби України та дочірнього підприємства Інституту соціології НАН України «Центр соціальних експертиз» державних коштів у сумі понад 920 тис. грн. шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ.

«У рамках цієї кримінальної справи, відповідно до норм чинного законодавства, проводяться слідчі дії, у тому числі допити співробітників Інституту як свідків у справі», - заявили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, весь склад Вченої ради Інституту соціології викликали на допит в СБУ.

У листі-запрошенні від СБУ сказано, що «явка є обов'язковою. У разі неявки без поважних причин можливий примусовий привід», повідомив УНІАН заступник директора Інституту соціології Євген ГОЛОВАХА.

На його думку, влада хоче залякати вчених-соціологів.

“Такого ще не було у світовій практиці - викликати на допит всю Вчену раду. Можливо, в сталінські часи Вчені ради розстрілювали по ночах, але ось так, викликати на допит в нібито європейській країні у 21 столітті, гадаю, просто неможливо Ця влада упивається своїм всесиллям. Вона натравлюють СБУ на вчених», - заявив Є.ГОЛОВАХА.