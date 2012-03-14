За компанію з Королевською з БЮТ-Батьківщини пішли двоє нардепів

Народні депутати Євген СУСЛОВ та Олексій ЛОГВИНЕНКО написали заяви про вихід із фракції «БЮТ-Батьківщина» в знак протесту проти виключення з фракції депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, Є.СУСЛОВ на брифінгу зазначив, що написав заяву про вихід із фракції, оскільки не підтримує «подвійних стандартів».

За його словами, в перший раз такі подвійні стандарти були продемонстровані під час звільнення Івана КИРИЛЕНКА з посади голови фракції «БЮТ-Батьківщина», а вдруге вони були продемонстровані під час ухвалення закону про вибори народних депутатів.

Він додав, що ще однією демонстрацією таких подвійних стандартів є сьогоднішнє рішення фракції про виключення з лав фракції Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ і по суті руйнування Блоку Юлії Тимошенко.

О.ЛОГВИНЕНКО підкреслив, що також написав заяву про вихід із фракції. За його словами, склалася тенденція, коли «найбільш яскравий молодий політик в середині фракції не може бути, бо це - конкуренція функціонерам».

За його словами, «одні могутні мужі саджають в тюрму найбільш яскравого політика-жінку, а інші мужі наслідують їх і виключають із фракції найбільш яскравого політика-жінку». Він висловив сподівання, що «їх мета не співпадає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» на своєму засіданні виключила Н.КОРОЛЕВСЬКУ зі свого складу.

Причиною виключення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ стало те, що вона під час вчорашнього засідання ВР не голосувала за включення до порядку денного проекту постанови, що визначає план заходів з реалізації резолюції ПАРЄ.

Водночас ще одному народному депутату з цієї фракції Є.СУСЛОВУ було винесено попередження, оскільки він також не голосував за це питання.