Проти миколаївських ублюдків, які зґвалтували дівчину, ополчилося все місто

У Миколаєві громадськість обіцяє стежити за кожним кроком міліції в розслідуванні звірячого згвалтування Оксани МАКАР. Завтра в центрі міста відбудеться чергова акція протесту.

Про це УНІАН повідомив організатор акції протесту Юрій КРУЦИЛОВ.

Він відзначив, що після обнародування інформації про звірячий злочин стосовно О.МАКАР - «піднявся весь Миколаїв», в Інтернеті активно переписується молодь, яка готова брати участь в акціях протесту. Наступну зустріч активісти призначили на завтра, 15 березня, на 16.00, вони зберуться в центрі міста - на площі Леніна.

«Ми організовуватимемося, створюватимемо свою організацію і відстежуватимемо кожен крок міліції та прокуратури, всі справи, всі запити, все!», - заявив Ю.КРУЦИЛОВ.

Він говорить, що саме під час проведення акції протесту в прокуратурі було ухвалено рішення про взяття під варту трьох підозрюваних у скоєнні злочину.

«Я вчора вперше бачив, як за три хвилини в прокуратурі зателефонував заступник прокурора області, заступник прокурора міста, прокурор міста. Вони говорили: прокурор Центрального району біжить сюди з особистою справою, щоб вам пояснити. Я бачив, як чиновники тремтіли, що начальники міліції реально боялися. Грубо кажучи, ми за півгодини акцією під прокуратурою вчора перевернули, і їх (підозрюваних у скоєнні злочину – УНІАН) «закрили». При мені закривали. Ми вимагатимемо для цих ублюдків довічного!».

Те, що злочинців затримали того ж дня, учасники акції вважають своєю першою перемогою.

Як повідомляв УНІАН, потерпіла 19-річна О.МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину і згвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. 11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

Як стало відомо, підозрювані виявилися синами впливових екс-чиновників. Один із них - син колишнього прокурора Центрального району м. Миколаєва, а другий - син колишнього голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, ніякого стосунку до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий є сином екс-голови РДА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому згвалтуванні О.МАКАР.

Після цього 13 березня за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте сьогодні мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила нашому кореспонденту, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.

Т.СУРОВИЦЬКА розповіла, що вчора ввечері, після 18-ї години, до палати прийшов судмедексперт, який провів експертизу, і слідчий Центрального райвідділу. За словами матері потерпілої, слідчий почав розмову в розв`язному тоні: «Ну, що, лежимо? Ну, давай, розповідай!». Т.СУРОВИЦЬКА говорить, що за спрямованістю питань вона зрозуміла, що слідчий хилить до того, що дівчина добровільно погодилася на близькість. «Зараз вони перекручують на «за згодою». Крутять на цю статтю», - сказала Т.СУРОВИЦЬКА.