НП на ТВі: на телеканалі зникло світло

19:26, 14 березня 2012
Політика
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Новини будуть відкладені й вийдуть відразу після того, як запрацюють монтажки і ефірна апаратна.

Ефір телеканалу ТВі призупинено через відключення світла.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст телеканалу Мустафа НАЙЄМ.

«На телеканалі ТВі зникло світло. Ефір тимчасово припинено. Намагаємося почати трансляцію за допомогою резервного живлення. Новини будуть відкладені й вийдуть відразу після того, як запрацюють монтажки і ефірна апаратна. Причини НП поки що невідомі», - говориться в повідомленні.

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