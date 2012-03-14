НП на ТВі: на телеканалі зникло світло

Ефір телеканалу ТВі призупинено через відключення світла.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст телеканалу Мустафа НАЙЄМ.

«На телеканалі ТВі зникло світло. Ефір тимчасово припинено. Намагаємося почати трансляцію за допомогою резервного живлення. Новини будуть відкладені й вийдуть відразу після того, як запрацюють монтажки і ефірна апаратна. Причини НП поки що невідомі», - говориться в повідомленні.