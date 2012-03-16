Ющенко попереджає Арбузова, що всіх собак повісять на нього

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ розуміє всі ризики "легковажної монетарної політики" у процесі реалізації соціальних ініціатив.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю газеті "Україна молода" (№ 40 від 16-17 березня 2012 року).

"Після мого спілкування з головою Нацбанку десь півтора місяця тому я вийшов із переконанням, що він розуміє всі ризики і виклики. Якщо НБУ піде дорогою легковажної монетарної політики і покірно підтримуватиме бюджетний курс через верстат, то через два місяці всіх собак навішають саме на НБУ та його керівництво", - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, прогресивний розвиток країни можливий лише за умови справедливої соціальної політики і стабільної фінансової системи. "Це слова не мої, а Маргарет ТЕТЧЕР. Тому моя відповідь: якщо Нацбанк керуватиметься твердою позицією, в мене сумнівів у непохитності гривні не виникає. Якщо уряд прийняв рішення про соціальні ініціативи – будь-ласка, виплачуйте, але дорогу на Інститутську, до НБУ, топтати не треба! І тоді можна сказати, що в нас поза загрозою стабільність цін і грошей або по факту це значить, що реально не зменшуються анi стипендії, анi зарплати, анi пенсії", - пояснив екс-Президент.

"Якщо ввімкнуть верстат, я буду перший говорити, що це ганьба, бо такою дорогою ціною у 1996 році нам далася монетарна реформа i стабiльнiсть нацiональних грошей! І через 16 років підкосити стабілізуючий фактор економічного розвитку, яким є національні гроші, — це непоправна і професійна, і політична помилка", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Екс-Президент вважає тривожним той факт, що для реалізації соціальних ініціатив немає відповідних ресурсів. "Такі соціальні маяки треба закладати в державну політику. Але коли під них не закладено відповідний ресурс, то це вже тривожно. За останніми повідомленнями з Банкової, реалізація цих ініціатив коштуватиме 16 млрд. грн. Водночас Пенсійний фонд має дефіцит 58 млрд. грн. На тлі такого дефіциту породжувати новий дефіцит у 16 млрд., не даючи відповіді, звідки буде покрито цей дефіцит, — це вже зачіпає і питання стабільності валюти, і достатності золотовалютних резервів, і стабільності цін, а головне — людської довiри", - переконаний він.

"Якщо все піде за формулою — давши громадянам по 100 гривень, ми відберемо через інфляцію 200 гривень — тоді виникає запитання: для чого така політика? Всі ці ініціативи зрозумілі політично (хто перед виборами не обіцяє?), актуальні (хто не хоче насправді допомогти знедоленій людині?), але якщо за цим не стоїть реальний ресурс — це популізм", - резюмував В.ЮЩЕНКО.