Близнюк: Доведеться дуже постаратися, щоб збити ціну "квадрата" до $500

Незважаючи на те, що реальні ціни на ринку нерухомості сьогодні досить високі, домогтися зниження вартості «квадрата» до озвучених прем'єр-міністром $ 500 дійсно можна, доклавши спільні зусилля.

Про це в інтерв'ю виданню ZN.UA розповів міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, відповідаючи на питання, наскільки міністерство погоджується з подібними оцінками і що потрібно і можна реально зробити для досягнення зазначених цінових параметрів.

Прем’єр-міністр озвучив зниження ціни до 500 і 650 дол. за «квадрат». Що було б дуже добре для пожвавлення ситуації на первинному ринку нерухомості. Однак на сьогодні реальна ціна квадратного метра у новобудовах Києва сягає 1000 дол. Мінрегіон уже нині працює над зниженням у тому числі і вартості київського «метра». Ми робимо це обґрунтовано, спираючись на розрахунки і думку будівельної спільноти, зокрема Конфедерації будівельників України. Але це собівартість будівництва, а далі — ринкова складова, яка не завжди містить тільки прибуток забудовника. Однак розрахунки Мінрегіону підтверджують, що до цифр, озвучених главою уряду, ми повинні прагнути. З іншого боку знаходяться органи місцевого самоврядування. Це питання здешевлення вартості землі для забудовника, а також розв’язання проблем інженерного обладнання нових майданчиків.

Спільні дії президента України, уряду, центральних, місцевих органів влади, банкірів, будівельників і, головне, інвесторів зможуть досягнути конкретної мети — щорічного зменшення черг на житло», — сказав Близнюк.

Нагадаємо, за розрахунками Мінрегіону (якщо в бюджеті знайдуть мінімум 1 млрд грн на реалізацію житлових ініціатив), отримати дешеву іпотеку «від Януковича» зможуть більше 10 тис. сімей.

Нагадаємо, напередодні глава держави Віктор Янукович роздав «передвиборчі пряники», оголосивши, серед іншого, що з 1 травня має запрацювати програма іпотечного кредитування для придбання «доступного житла» під 2-3% річних строком на 10-15 років.