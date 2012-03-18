Ліквідовано пожежу на території Дунайського біосферного заповідника

В Одеській області впродовж ночі ліквідовано загоряння очерету на території Дунайського біосферного заповідника.

Як повідомляє прес-служба МНС, 17 березня о 20.05 на пульт зв’язку чергового Кілійського районного відділу ГУ МНС в Одеській області надійшло повідомлення про пожежу на території буферної зони заповідника (о. Прорвін), який розташований на 5-му кілометрі Кілійської ділянки Дунаю.

На той момент вогнем було охоплено близько 100 га.

Сьогодні станом на 9.40 відкритого полум’я не спостерігається. Сильного задимлення немає. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.