Геращенко: Вперше чоловік взяв мене за барки і тягав по виборчій дільниці

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, а також фракції Партії регіонів з’ясувати ситуацію щодо застосування сили до народного депутата Ірини ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС) з боку народного депутата від Партії регіонів Петра МЕЛЬНИКАна одній із виборчих дільниць в Обухові.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що до неї надійшла інформація з приводу порушень під час виборів мера Обухова.

За її словами, вона під’їхала на дільницю № 13, зареєструвалась, відповідно до законодавства України. «На дільницю з’явився депутат від Партії регіонів МЕЛЬНИК, який просто взяв мене за барки і викинув з дільниці», - заявила І.ГЕРАЩЕНКО.

Як сказала тремтячим голосом І.ГЕРАЩЕНКО, П.МЕЛЬНИК, починаючи розмову з нею, зазначив: «Порядні жінки в цей час знаходяться вдома зі своїми чоловіками». І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила: «До мене ніхто ніколи в житті не застосовував фізичну силу. Вперше чоловік взяв мене за барки і тягав по виборчій дільниці. Я не буду з паном МЕЛЬНИКОМ як борець сумо змагатися у силових своїх якостях».

І.ГЕРАЩЕНКО закликала В.ЛИТВИНА обговорити це питання публічно у парламенті, зокрема, «приниження жінки у політиці».

Вона також попросила голову фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА запросити її на засідання фракції, де б вона могла почути публічні вибачення.

І.ГЕРАЩЕНКО наголосила: «Ми говоримо про ганебні речі, які відбуваються у суспільстві, а в нас влада нав’язує ситуацію, що над жінкою можна публічно знущатися, і за це жодного разу ніхто не поніс покарання». Вона запитала: «Що в нас з чоловіками відбувається?».

Як сказала І.ГЕРАЩЕНКО, вона поводила себе на дільниці «максимально делікатно».

В.ЛИТВИН, звертаючись до голови Регламентного комітету та лідера фракції Партії регіонів, зазначив, що потрібно невідкладно запросити П.МЕЛЬНИКА та І.ГЕРАЩЕНКО на засідання з приводу даної ситуації.

Він вибачився від імені парламенту перед І.ГЕРАЩЕНКО.

Також І.ГЕРАЩЕНКО продемонструвала відеозапис інциденту на виборчій дільниці і повідомила, що передасть його до посольств країн Європейського Союзу.