Регіонал Мельник накинувся на Геращенко на виборчій дільниці (відео)

Нардеп від Партії регіонів Петро Мельник намагався силою витіснити з дільниці депутата від НУНС Ірину Геращенко.

Про це, як повідомляє Українська правда, Геращенко написала у своєму Facebook.

"Після кількох дзвінків і скарг щодо порушень на виборах мера Обухова поїхали з колегами- депутатами на виборчі дільниці спостерігати за перебігом голосування і підрахунком голосів. Мені дісталася 13 дільниця. Там довірена особа кандидата від ПР почала мене впритул в обличчя знімати на IPad, вимагати, аби я вийшла з дільниці. А потім заявився нардеп від ПР Петро Мельник, взяв мене під руки, підняв і просто намагався винести з дільниці", - зазначила Геращенко.

"Вперше зіткнулася з тим, що проти мене застосували фізичну силу. До того ж ми в різних вагових категоріях - цей Мельник великий огрядний чолв`яга, а я - метр 58 см. Реально мене захистили міжнародні спостерігачі. Якщо так чинять з жінкою - нардепом - то що ці ПР-вські депутати робитимуть з іншими спостерігачами на парламентських виборах", - зауважила депутат.

Геращенко збирається написати скаргу в прокуратуру і вимагатиме розглянути цей вчинок на регламентному комітеті.

"Але, де межа цьому хамству, цій вседозволеності сили? Як це зупинити? Самі депутати-жіни від опозиціі з цим не впораються", - запитала вона.

Геращенко від рук Мельника рятували представники посольства США - заступник радника з політичних питань Бредлі Паркер і другий секретар з політичних питань Стівен Пейдж.

Як відомо, на виборах в Обухові переміг регіонал Олександр Левченко.