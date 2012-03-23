Депутатам роздали проект КПК, підготовлений до другого читання

10:25, 23 березня 2012
Політика
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22 березня голова фракції Партії регіонів заявив, що цього тижня розгляду проекту КПК у другому читанні не буде

Володимир Литвин перед початком засідання ВР в сесійній залі. Київ, 4 жовтня

Народним депутатам роздано проект Кримінального процесуального кодексу, підготовлений до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він сказав: «Вам розданий проект для того, щоб у вас була можливість протягом наступного тижня ознайомитись із цим вкрай важливим документом». «Я просив би цю роботу проробити», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що цього тижня розгляду проекту КПК у другому читанні не буде. Його розгляд планується на квітень.

 

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