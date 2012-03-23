Депутатам роздали проект КПК, підготовлений до другого читання

Народним депутатам роздано проект Кримінального процесуального кодексу, підготовлений до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він сказав: «Вам розданий проект для того, щоб у вас була можливість протягом наступного тижня ознайомитись із цим вкрай важливим документом». «Я просив би цю роботу проробити», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що цього тижня розгляду проекту КПК у другому читанні не буде. Його розгляд планується на квітень.