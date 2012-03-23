Кияни оцінили, як Попов боровся зі снігом

Кияни оцінили роботу комунальних служб міста в зимовий період за п'ятибальною системою на четвірку з плюсом. Про це повідомив, посилаючись на дані вуличного опитування, керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«Ми вже кілька років проводимо опитування за підсумками роботи комунальних служб міста в зимовий період. Останні два роки простежується чітка тенденція покращення оцінки, яку дають жителі міста роботі комунальників. Минулого сезону середня оцінка за результатами опитувань була на рівні чотирьох балів. Цього сезону вона наближається до чотирьох з плюсом», – цитує Черненка Главком.

За його словами, киянам було запропоновано оцінити якість роботи комунальних служб взимку за різними напрямками. Найкраще кияни оцінили якість прибирання від снігу доріг і транспортних магістралей. На другому місці – прибирання дворів та прибудинкових територій. На третє місце рейтингу мешканці міста поставили прибирання громадських місць – зупинок громадського транспорту, майданчиків біля супермаркетів, пунктів громадського харчування тощо.

Євген Черненко при цьому наголосив, що в останньому випадку кияни більше оцінювали роботу комерційних структур, відповідальних за порядок на закріплених територіях. «Таким чином, роботу міської влади – а ті самі дороги прибирали виключно комунальні служби – жителі оцінили вище, ніж роботу комерційних структур. До речі, це ми в наших опитуваннях спостерігаємо вперше. Комерційні структури – банки, ресторани, супермаркети, в яких є кошти і можливості якісно прибирати закріплену територію, раніше випереджали міські служби в подібних рейтингах», – сказав Євген Черненко.

У той же час, за словами керівника інституту, нарікання киян викликали прибирання комунальними службами від снігу дахів будівель і боротьба з бурульками. «Ці напрямки оцінені киянами негативно, що в підсумку позначилося на загальній оцінці. Вважаю, міська влада зробить висновки за результатами сезону 2011-2012 року, і наступної зими киянам не буде в чому дорікати комунальним службам», – зазначив Євген Черненко.

Нагадаємо, що за результатами вуличного опитування, проведеного Інститутом медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» в січні 2012 року, кияни оцінили роботу міських комунальних служб з очищення міста від снігу на 10 балів з 12 можливих. Зокрема, 5% опитаних оцінили якість прибирання на 12 балів, 22% – на 11, а 37% – на 10 балів. Тільки 1% опитаних вважає, що дороги і тротуари в Києві очищають погано (1-3 бали).