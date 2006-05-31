У Дніпропетровську викинуто з депутатів представника Регіонів

Рішенням суду кандидата на посаду голови Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА знято з реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на початку сесії Дніпропетровської обласної ради голова обласної територіальної виборчої комісії Анатолій ГАЛКА оголосив про відкриття виконавчого провадження за рішенням Кіровського райсуду Дніпропетровська від 30 травня про скасування рішення ТВК щодо реєстрації депутатом обласної ради від Партії регіонів О.ЦАРЬОВА.

Головний державний виконавець Ігор КУЛИКОВСЬКИЙ повідомив присутнім у сесійній залі, що Кіровський райсуд виніс зазначене рішення за позовом громадянина Дениса БОРИСЕНКА, який вважає, що реєстрація О.ЦАРЬОВА депутатом облради порушила його громадянські права. Деталі позову І.КУЛИКОВСЬКИЙ не розголосив, заявивши, що виконавче провадження вимагає негайного виконання у сесійній залі.

Після цього, з трибуни сесії взяв слово О.ЦАРЬОВ, який назвав рішення суду та відкриття виконавчого провадження «фарсом».

Депутати Дніпропетровської обласної ради та народні депутати від Партії регіонів заблокували трибуну. Деякі вигукували: «Позор!» і «Ганьба!».

Головуючий на сесії А.ГАЛКА оголосив перерву в пленарному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, на установчій сесії 17 травня депутати Дніпропетровської облради декілька разів голосували за обрання голови ради, однак так і не обрали його. До бюлетенів для таємного голосування з обрання голови Дніпропетровської обласної ради були внесено дві кандидатури – Миколу ШВЕЦЯ, який до цього був головою облради (представник партії НСНУ), та керівника обласної організації Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА.

Сьогодні на порядку денному сесії облради знову стояло питання про обрання голови облради.

Крім обрання за списками Партії регіонів депутатом Дніпропетровської облради, О.ЦАРЬОВ також обраний народним депутатом від ПР. За рішенням ЦВК, реєстрація О.ЦАРЬОВА народним депутатом продовжена до кінця червня.