Столичним пенсіонерам видадуть картки киянина

Із 2 квітня столичним пенсіонерам, інвалідам та учасникам бойових дій видаватимуть картки киянина.

Як повідомляє «Газета по-українськи» (№44 від 27 березня), картки виготовлять із пластика, з фотографією власника й магнітною стрічкою. Така картка замінить пільгові посвідчення, що дають право на безкоштовний проїзд і знижки в державних аптеках.

«У транспорті й аптеках встановлять термінали для зчитування персональних даних. Так контролюватимуть, якими пільгами й де користуються найчастіше. Бо одні пенсіонери тричі на день їздять громадським транспортом, а інші - сидять удома, виходять лише за ліками» - зазначив заступник директора Центру перспективних досліджень Максим Борода.

Видання відзначає, що у грудні на картки із міського бюджету мають перерахувати грошову допомогу, суми поки що невідомі. Старі посвідчення діятимуть до грудня.

«Столична влада почала готуватися до виборів мера, які відбудуться влітку або восени. Тепер раз на місяць із міського бюджету переводять кошти за проїзд пільговиків в автопарки. Суми вп'ятеро менші від необхідних, тому автопарки – збиткові» - додав М.Борода.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року було презентовано концепцію «Картки киянина». Тоді стало відомо, що влада Києва планує у жовтні розпочати експеримент із впровадження соціальної картки киянина.

Щоб отримати картку киянина, громадянин має звернутися із заявою та відповідними документами до районного управління соціального захисту. Після проведення перевірки даних вони будуть передані до єдиного соціального реєстру міста і громадянину буде присвоєно соціальний ідентифікаційний номер. Після цього людина обирає самостійно банк, в якому хоче обслуговуватись, і там замовляє картку. Видаватиметься картка киянина безкоштовно.