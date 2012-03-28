Активіст податкового Майдану просить політичного притулку в Європі

Один з активістів "податкового Майдану" у Києві Сергій Костаков попросив політичного притулку в одній із європейських країн.

Про це у блозі на «Українській правді» написав журналіст Єгор Соболєв.

За його словами, проти С.Костакова було порушено кримінальну справу за пошкодження автомобіля під час акцій "податкового Майдану".

Активіст вважає, що напад на автомобіль організувала сама міліція і його судили незаконно.

С.Костаков провів у СІЗО більше семи місяців, а виїхав з України після того, як незнайома людина попередила, що його "вже чекають на зоні".

"Тоді він вирішив тікати, залишив у Києві дружину та доньку. У гарній європейський країні податковий майданівець потрапив до фільтраційного табору... Зараз вже на волі – чекає на рішення уряду про надання політичного притулку", - пише Є.Соболєв.

Як нагадує «Українська правда», нещодавно притулку у Литві попросив журналіст Анатолій Шарій. Раніше притулок у Чехії отримали екс-міністр економіки Богдан Данилишин і чоловік Юлії Тимошенко Олександр. З України також виїхав колишній власник компанії ProstoPrint, що друкувала футболки "Спасибо жителям Донбасса…", Денис Олейников.