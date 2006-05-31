Прихильники Партії регіонів спробували штурмувати Дніпропетровську облраду

Сьогодні після 14 години близько 50 прихильників Партії регіонів зробили спробу штурмувати вхід до Дніпропетровської облради, де проходить установча сесія.

Вхід у приміщення з внутрішнього боку заблоковано працівниками міліції.

Як повідомив журналістам заступник начальника УМВС у Дніпропетровську полковник міліції Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ, серед присутніх перед входом в облраду є депутати від Партії регіонів у Дніпропетровській міській раді та районних радах міста. Вони наполягають на участі у роботі сесії.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ повідомив, що дані особи не запрошені до сесійної зали, яка вміщує обмежену кількість людей. За словами В.СЕДЛЕЦЬКОГО, депутати від Партії регіонів намагалися потрапити до приміщення облради за фальшивими перепустками. Дніпропетровська облрада вже звернулася до правоохоронних органів з приводу виготовлення фальшивих документів.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ через мегафон попередив представників Партії регіонів, що вони нестимуть кримінальну відповідальність за намагання взяти штурмом приміщення органу влади.

У роботі сесії Дніпропетровської облради оголошено перерву до 16 години.