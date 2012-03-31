«Громадянська позиція» Гриценка поповнилася партією
Лідера Української партії Ігоря Насалика було обрано заступником голови партії Громадянська позиція
Українська партія приєдналася до партії «Громадянська позиція».
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на об’єднавчому з’їзді політичної партії «Громадянська позиція», який пройшов сьогодні в Києві.
За відповідну резолюцію одноголосно проголосували 174 делегата з’їзду. Лідера «Української партії» Ігоря Насалика було обрано заступником голови партії «Громадянська позиція».
Як зазначається у резолюції з’їзду, у подальшому оновлена партія у своїй роботі буде дотримуватись п’яти ключових принципів. Зокрема, це опозиційність: лідери партій, що об’єднались, не погодяться на будь-які кадрові пропозиції, якщо такі надійдуть від влади, щодо їхнього призначення на керівні посаді в уряд чи в інші виконавчі структури.
Другим принципом діяльності партії є очищення партійних рядів: у першу чергу партія має намір провести люстрацію серед депутатів, які зараз працюють у радах усіх рівнів. Зокрема, депутати, які діятимуть всупереч нормам моральності і відповідальності, які своїми голосуваннями порушуватимуть вимоги опозиційності партій, виключатимуться з партії і з партійної фракції.
Третім принципом діяльності є прозорість, зокрема, партія «Громадянська позиція» не має зобов’язань ні перед владою, ні перед спонсорами.
Четвертим принципом діяльності партії є персональна відповідальність лідерів за моральність і професійність тих людей, яких вони пропонують до керівних органів об’єднаної партії. Для забезпечення цього керівництво партії має право вето на будь-яку кандидатуру, що пропонується до керівного органу.
П’ятим принципом роботи партії «Громадянська позиція» є відкритість. Зокрема, це стосується залучення нових людей і для цього при раді партії буде створено окремий орган – стратегічну раду, до якого будуть включені нові люди.
Як повідомляв УНІАН, Українська партія на своєму з’їзді 26 березня прийняла рішення про саморозпуск і приєднання до партії «Громадянська позиція».