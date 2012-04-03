Їдальні ДУСі закупили для депутатів устриці і шампанське «Вдова Кліко»

Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс» 15 березня за результатами тендеру уклало низку угод на постачання в лютому-грудні 2012 року харчових продуктів на загальну суму 9,16 млн грн. Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» пишуть «Наші гроші».

Продукти придбано для їдалень Держуправління справами (ДУС) по вул. Банкова, 11 та вул. Шовковична, 1.

Зокрема за даними видання, придбано рибну продукцію, в тому числі живих лобстерів по 340 грн./кг, осетрову ікру по 900 грн. за 113-грамову баночку, живих устриць, кликача по 480 грн./кг, тощо.

Серед придбаних вин є шампанське «Вдова Кліко» по 618 грн. за пляшку. Серед м’ясної продукції замовлено бараняче каре по 540 грн./кг., качину печінку по 465 грн./кг.

Звичайні продукти харчування придбано по цінам дешевшим від роздрібних мереж. Масло «Селянське» (72,5 %) коштуватиме 53 грн./кг, мінеральна вода «Боржомі» в скляних пляшках – 8,81 грн./кг, живий короп – 30 грн./кг, коньяк «Закарпатський» – 59,50 грн. за пляшку.

Варто нагадати, що за даними газети «Комсомольська правда в Україні» обід у їдальні Верховної Ради депутатам обходиться в 20-25 гривень.

Так у їдальні салат зі свіжої капусти коштує 3,56 грн, салат картопляний з язиком – 6,36, солянка домашня – 8,80, сирники зі сметаною й медом -11,46, корейка, запечена із грибами й картоплею – 24,39,

Брізоль із курятини, фарширований грибами - 14,74, рис варений – 2,34, чай із цукром -1,91, компот зі смородини й вишень – 3,40, хліб український – 0,30.

За словами інженер-технолога парламентської їдальні Надії Замковенко, депутати люблять блюда з язиком, варену вирізку або осетрину, смажену дорадо.