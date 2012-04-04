Тимошенко просить пустити до неї представників Freedom House

Про це заявила вчора на брифінгу біля Качанівської колонії донька Юлії Тимошенко Євгенія, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батківщина».

За її словами, Ю.Тимошенко вже написала відповідну заяву керівництву колонії.

Є.Тимошенко нагадала, що зараз з візитом в Україні перебувають виконавчий директор Freedom House Девід Креймер, віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон та науковий співробітник цієї організації Роберт Нурік.

«Тому моя мама сьогодні написала заяву, в якій вона просить, щоб дозволили відвідати її представникам Freedom House», - сказала Є.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня представники міжнародної правозахисної організації Freedom House (США) зустрілись у Київському СІЗО з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.