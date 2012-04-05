Попов дасть Пейзажній алеї гарантії недоторканності

Сьогодні, 5 квітня за ініціативи голови КМДА Олександра Попова депутати Київради розглянуть проект рішення щодо надання гарантії недоторканності Пейзажної алеї від забудовників – скверу планують надати статус комплексної пам’ятки природи місцевого значення, повідомляє прес-служба КМДА.

«Це рішення стане перемогою всіх киян, які відстоювали та захищали найдивовижніший київський сквер. Переконаний, що Пейзажна алея має розвиватися саме як зелена пам’ятка природи та архітектури. Тут повинні з’явитися нові дерева та квіти, можливо нові скульптури. І такі переговори ми вже ведемо з київськими художниками та архітекторами. Це місце, де кияни будуть відпочивати, гуляти з дітьми, насолоджуватися краєвидом», – наголосив Олександр Попов.

Нагадаємо, вчора, 4 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним рішення Київради про передачу ділянки площею 0,38 га на перетині пров. Десятинного та Пейзажної алеї під забудову. Раніше, 17 березня, під час толоки на Пейзажній алеї голова КМДА Олександр Попов ініціював створення громадської ради, яка координуватиме дії з міською владою щодо захисту історичного обличчя Києва від стихійної забудови. Перші збори ради Олександр Попов пообіцяв скликати 7 квітня, а того часу надати гарантії недоторканості Пейзажної алеї від забудови.

Завтра Олександр Попов продовжить діалог з громадськістю щодо інших скандальних забудов, якими невдоволені кияни. Голова КМДА наголосив – всі спірні питання будівництва на території столиці, особливо у центральній частині та в зелених зонах, вирішуватимуться міською владою спільно з представниками громадськості. Адже лише узгоджені дії влади ти громади, на думку Олександра Попова, гарантовано матимуть позитивний результат. І прикладом цьому є Пейзажна алея.