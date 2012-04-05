Екс-глава українського Інтерполу: Авакова Україні видадуть нескоро

Про це він розповів в інтерв'ю «Коментарям».

На запитання, чому Італія заарештувала Авакова, не дивлячись на те, що у справі проглядається політична підоснова, депутат сказав:

«Італія виконує міжнародні зобов'язання: заарештовує людину після того, як Україна як член міжнародної організації Інтерпол виставила його в розшук. Зняти з розшуку Генеральний Секретаріат Інтерпол вже не може. Хіба що попередити, що у нього є сумніви з приводу Авакова, що справа має політичну підоснову. Тому що відповідно до статті 3 Конституції Інтерполу, він не розшукує людей з расових, політичних і релігійних причин.»

Кажучи про те, чи одержить Арсен Аваков політичний притулок в Італії, Куликов зазначив:

«Що стосується Авакова, то про нього як про політичного біженця ми ще не говоримо. Сам Аваков, наскільки я знаю, про це не заявляв. Тому що навіть якби він про це хоч задумався, у мене таке враження, що в Україні вже знайшлися б скілька товаришів, які б миттю розтиражували цю інформацію. Поки що йде процедура екстрадиції.»

За словами депута процедура екстрадиції дуже складна і тривала: спочатку протягом 40 днів Генеральна прокуратура України повинна зібрати всі, пов'язані зі справою Авакова, матеріали, перекласти їх італійською мовою, завірити нотаріально, апостилювати і відправити до місцевого суду. І вже суд вирішуватиме, чи є правові підстави для екстрадиції Авакова. Після чого слово передадуть захисту.

«Це дуже довгий процес. І лише після цього може розглядатися питання про надання політичного притулку і це буде тільки вибір Арсена Авакова. Причому будь-яку відповідь італійської влади – як позитивна, так і негативна, можна буде оскаржити» - сказав Куликов.

Колишній начальник української служби Інтерполу вважає, що дії соратників в Україні, тільки нашкодили Авакову.

«Взагалі, в цьому питанні Авакову сильно нашкодили його ж соратники: «видні політичні ньюсмейкери» створювали дуже багато шуму, замість того, щоб займатися справою. Спочатку почали заперечувати: мовляв, ми на сайті Інтерполу дивилися, його немає в розшуку. Але у відкритому доступі такої інформації і не знайти. Навіщо гучні заяви, мовляв, «ми звернемося до генерального секретаря Інтерполу». Чом би не звернутися до Кофі Аннана? Теж хороша людина.»

Депутат вважає, що, оскільки процес екстрадиції такий довгий, то Авакова Україні видадуть, якщо видадуть, нескоро.

«Ця тема встигне втратити свою гостроту, вже повірте мені» - сказав Куликов.