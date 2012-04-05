На Майдані знову з'явились намети (фото)

Акція проходила під гаслом "Готуй намет навесні". В ній взяли участь близько 150 осіб.

Учасники акції встановили на Майдані 15 наметів, які простояли на головній площі Києва 40 хвилин.

На відміну від акції 22 березня, коли її учасників розігнала міліція, цього разу правоохоронці не заважали її проведенню. Як повідомили організатори, заявку на проведення акції було надіслано до КМДА завчасно.

За інформацією Тижня, учасники дійства тренувалися складати і розкладати намети на швидкість. «Поки міліціонери встигнуть добігти, намет має бути розкладеним», - пояснив один з них. В перформенсі взяли участь представники організацій з різних куточків України.

Як відомо, до кампанії ВСТАВАЙ! приєдналися молодіжні організації партій ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», УДАР, Фронт змін тощо.