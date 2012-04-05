Відбувся показ фільму про Службу безпеки ОУН

Як передає кореспондент УНІАН, у фільмі представлені унікальні інтерв’ю колишнього співробітника СБ ОУН, зв’язкової УПА та особистого охоронця головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Як зазначив перед трансляцією фільму автор сценарію та режисер-постановник Віталій Загоруйко, це перша документальна стрічка про один із найбільш засекречених підрозділів ОУН.

«Цей фільм творча група знімала за свої кошти, тоді як такі фільми мала б фінансувати держава. Але проблема в тому, що керівництво держави не є українським. Один з лідерів починає вести мову про другу державну мову, прем’єр-міністр українську мову досі не може вивчити, бо вона йому чужа…», – зазначив під час виступу голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда.

Він також наголосив, що зараз державі необхідно побільше фільмів, які б розкривали правдиві сторінки історії України.

Фільм демонстрували за сприяння обласної та міської ради, а також облдержадміністрації. Вхід на демонстрацію фільму в Українському домі «Перемога» був безкоштовним. Прем’єра зібрала повний кінозал глядачів.

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