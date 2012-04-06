Щоб українці жили краще, їм піднімуть податки

Про це пише Комерсант-Україна, у розпорядженні якого опинився пакет законопроектів Мінфіну, який повинен дозволити додатково зібрати податків на 7,4 млрд грн. Серед іншого планується підвищити акцизи на алкоголь, ренту за видобуток корисних копалин та імпортні мита на 1,9 тис. видів продукції. Неминуче подорожчання товарів торкнеться і одержувачів соціальних виплат.

Крім податку на розкіш, введення якого повинне забезпечити надходження 900 млн. грн на рік, запропонований ще ряд змін до Податкового кодексу, що дозволяє збільшити доходи бюджету на 3,8 млрд грн.

Зростання надходжень очікується за рахунок збільшення акцизів на алкоголь на 10-11,2%. Найістотніше підвищиться акциз на спирт — з 45,87 до 51,01 грн за літр 100-процентного спирту. Через це вартість півлітрової пляшки горілки в роздробі збільшиться на 2 грн, а 1 л вина, окрім натурального, - на 30 коп.

Експерти говорять, що навантаження ляже на споживача, який скоротить попит на продукцію, а виробники скоротять виробництво, що позначиться на сплаті податку на прибуток. Також виробники додають, що в перші два-три місяці зростання акцизу викличе вимивання обігових коштів.

Крім того, Мінфін запропонував на 380% збільшити ставку рентної плати за видобуток природного газу — до 949,93 грн за тисячу кубометрів, а газу, що залягає на глибині більше 5 км., - до 475,4 грн за тисячу кубометрів

Серед іншого планується переглянути формулу розрахунку плати за користування надрами, прив'язавши ставку податку до вартості видобутих корисних копалин. Тобто при подорожчанні сировини будуть рости і платежі до держбюджету. Але навіть якщо ціни різко впадуть, податкові платежі будуть не нижчі, ніж поточні.

Очікується і підвищення ставки збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію з 3% до 4%. Це дозволить одержати додатково 600-650 млн грн, які будуть закладені ДП "Енергоринок" в ціну електроенергії. Глава наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков визнає, що споживачі — підприємства і населення — нікуди не можуть подітися від підвищення, доведеться платити.

Третій законопроект Мінфіну стосується перегляду ставок митних зборів на імпортні товари. Чиновники виявили 2558 ставок, рівень яких нижчий, ніж зобов'язання України перед СОТ.

Основних надходжень чиновники чекають по 13 групах товарів: це, зокрема, пластмаси, полімери (додатково 490 млн грн), машини, устаткування (410,7 млн грн), залізничні локомотиви (149,4 млн грн), продукти переробки овочів, фруктів, горіхів (69,2 млн грн).