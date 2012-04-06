Експерти кажуть, що майбутня Рада буде ще гіршою

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему: «Виборчий процес та політична структуризація Верховної Ради України нового скликання» повідомив завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, презентуючи результати експерт-опитування.

За його словами, також експерти прогнозують підвищення майнового цензу для кандидатів у депутати (29,5%). Водночас, майже 11,8% опитаних відзначили можливе зростання впливу олігархічних та кланових угруповань на діяльність Верховної Ради.

На думку 47% опитаних, застосування на парламентських виборах-2012 змішаної виборчої системи із 5-відсотковим виборчим бар’єром призведе до ускладнення процесів структурування у Верховній Раді, оскільки депутати, обрані за мажоритарними округами, ситуативно змінюватимуть свою політичну орієнтацію та поведінку, балансуватимуть між більшістю та опозицією.

При цьому лише 17,65% опитаних експертів вважають імовірним формування двопалатного парламенту після обрання Верховної Ради нового скликання.

«Нібито поява двох категорій депутатів логічно спонукає до постановки питання про двопалатний парламент, але все ж таки логіка існуючого політичного процесу в цьому плані не викликає в експертів очікувань, що це в найближчій перспективі можливо, доречно і логічно» - сказав М.Розумний.

Також експерти не вірять у те, що за підсумками виборів у Верховній Раді будуть створені додаткові гарантії для представництва інтересів етнічних меншин, які компактно проживають в Україні, а також у те, що зменшиться політична та ідеологічна заангажованість роботи законодавчого органу.

Водночас експерти очікують на посилення регіонального представництва у парламенті за рахунок обрання депутатів від одномандатних округів – 41,2% опитаних, а також оновлення політичних еліт шляхом залучення у владу представників «нових» політичних сил та популярних, незалежних від партій кандидатів – 31,25%.

Експертне опитування «Виборчий процес та політична структуризація Верховної Ради України нового скликання» за участю провідних вітчизняних науковців і політичних оглядачів Національний інститут стратегічних досліджень проводив з 3 по 20 лютого 2012 року. В опитуванні взяли участь 17 експертів.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2011 року Верховна Рада ухвалила новий закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори проходять за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар'єр для партій. Блоки не беруть участі у виборах.