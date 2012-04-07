Балога: Нинішнє керівництво країни мало знайти для Тимошенко місце у владі

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога вважає, що необхідно забезпечити лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в будь-якій вибраній нею клініці, аби виключити зайву політичну складову в її справі.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна».

За словами В.Балоги, Україна повинна зняти питання політичних переслідувань перед світом.

«Я проти того, аби нам навішували ярлик країни, в якій є політв'язні. Якщо сьогодні сильні світу цього заявляють, що у нас є політв'язні, і критикують українське правосуддя, то нам потрібно зробити висновки і виходити з цієї ситуації», - наголосив міністр, додавши, що це треба робити «політичними, законодавчими, правовими методами».

«У нас не повинно бути політичних переслідувань. Юлії Тимошенко є за що відповідати, але з політичної точки зору. Якби Тимошенко не сиділа у в'язниці і пішла на вибори, то мала б рейтинг на рівні маргиналів», - сказав В.Балога.

«Тому тепер, на її вимогу, їй треба дозволити лікуватися там, де вона хоче. У Німеччині - хай буде в Німеччині. Та хоч у кращих клініках світу! Цим з її справи буде виключено зайву політичну складову, всі ці надривні істерики й спекуляції», - заявив В.Балога.

Він також висловив думку, що нинішнє керівництво України повинне було запропонувати Ю.Тимошенко і колишньому Президентові Віктору Ющенку посади у владі.

«Я не раз говорив, що для об'єднання країни в 2005 році Ющенка повинен був запропонувати посаду прем'єра Януковичу. Сьогодні схожа ситуація. Не потрібно було ігнорувати чинник Тимошенко. Треба було знайти місце і для неї, і для Ющенка. Бо сильний подає руку слабшому», - відзначив В.Балога.