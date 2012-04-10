Яценюк: через рішення КС опозиція переформатує єдиний список мажоритарників

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат з фракції НУ-НС Арсеній Яценюк зазначає, що у зв’язку рішенням Конституційного Суду щодо заборони одночасного балотування у народні депутати від партії та у мажоритарному окрузі опозиція переформатує єдиний список своїх кандидатів у мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Рішення Конституційного Суду знову зупинило процес формування єдиного списку мажоритарних кандидатів», - зазначив А.Яценюк.

Він нагадав, що новий закон про парламентські вибори восени минулого року підтримали понад 300 народних депутатів, і Президент України Віктор Янукович підписав його.

«А потім, коли вони зрозуміли, що вони підписали, і зрозуміли, що цей закон забезпечує чесні вибори, Президент дав вказівку Конституційному Суду скасовувати планомірно ті норми закону, які не влаштовують Партію регіонів», - вважає А.Яценюк.

Водночас він висловив переконання, що опозиція, незважаючи на скасування деяких норм закону, все одно домовиться про балотування єдиних кандидатів у мажоритарних округах, спостерігачів і взагалі переможе на виборах.

«Але я можу сказати, що рішення (КС) спрямоване проти опозиції», - сказав А.Яценюк.

При цьому він додав, що зараз опозиції доведеться переформатовувати весь свій список кандидатів-мажоритарників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 5 квітня рішення у справі щодо конституційності положень частини п`ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“.

Згідно з рішенням КС, одна й та сама особа не може одночасно балотуватися в загальнодержавному багатомандатному й одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради.