Тимошенко назвала день, коли вона оприлюднить декларацію про доходи
11:18, 10 вересня 2007Політика
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Лідер БЮТ не хоче спекуляцій
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє оприлюднити свою декларацію про доходи за день до проведення дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні під час прес-конференції.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона у будь-якому випадку виконає свою обіцянку щодо оприлюднення декларації до виборів.
В той же час вона пояснила, що зробить це за день до виборів, аби уникнути спекуляції на цю тему з боку представників інших політичних сил.
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