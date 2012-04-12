Питання про екстрадицію Авакова ще вирішується

Розгляд питання про екстрадицію екс-губернатора Харківщини, голови Харківської облорганізації політичної партії «ВО «Батьківщина» Арсена Авакова з Італії до України продовжується.

Про це кореспондента УНІАН повідомив адвокат А.Авакова Юрій Вишневецький, коментуючи інформацію про те, що італійський суд звільнив екс-губернатора Харківщини.

За його словами, сьогодні суд виніс рішення тільки у питанні про обрання А.Авакову міри запобіжного заходу на час розгляду питання про екстрадицію.

«Як я розумію, таким чином суд встановив, що Аваков не буде переховуватися в період розгляду питання про його екстрадицію. Ніяких підстав думати, що Аваков буде переховуватися, немає», - сказав Ю.Вишневецький.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні розгляд питання про екстрадицію А.Авакова до України продовжується, і суд щодо цього не ухвалював остаточного рішення.

«Судовий процес про екстрадицію продовжується. Сьогодні тільки було рішення про міру запобіжного заходу», - наголосив Ю.Вишневецький.

Адвокат зазначив, що на сьогодні йому невідомо, чи звертався А.Аваков до урядів якихось держав із проханням про надання політичного притулку.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії прийняв рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб.

Однак 30 березня у партії «Батьківщина» заявили, що італійський суд не арештовував А.Авакова.

Сьогодні, 12 квітня, лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін заявив, що італійський суд звільнив А.Авакова.