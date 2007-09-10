За кого б голосували українці на президентських виборах (соцопитування)

У разі проведення президентських виборів за Віктора ЯНУКОВИЧА готова проголосувати майже третина українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Всеукраїнської соціологічної служби, які сьогодні на прес-конференції у Києві презентував генеральний директор цієї служби Микола МИХАЛЬЧЕНКО.

Зокрема, згідно з даними опитування, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 27% респондентів, за Юлію ТИМОШЕНКО – 16,5%, за Віктора ЮЩЕНКА – 15,6%, за Петра СИМОНЕНКА – 7,1%, за Володимира ЛИТВИНА – 6,5%, за Олександра МОРОЗА – 4,3%, за Наталію ВІТРЕНКО - 3%, за іншого кандидата - 5,3%, проти всіх – 6,6%, важко відповісти 6,8% виявилося українцям.

На запитання, яка політична ідея вам ближче, респонденти відповіли наступним чином: соціал-демократична – 36,8%, національно-демократична – 25%, комуністична – 1,2%, ліберальна – 10,5%, християнсько-демократична – 6,3%, важко відповісти – 10%.

Опитування проводилось з 31 серпня по 7 вересня у 16 регіонах України. За випадковою квотною вибіркою з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 2 тис. 482 респонденти. Можлива похибка – не більше 2%.