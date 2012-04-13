Луганська міліція переходить на посилений режим служби

У Луганській області міліція переходить на посилений варіант несення служби у зв`язку зі святкуванням Великодня.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, в охороні громадського порядку і забезпеченні безпеки жителів Луганської області буде задіяно понад 1 тис співробітників міліції.

За даними міліції, Великодні богослужіння пройдуть у 291 храмі області. Передбачається, що у святкуванні візьмуть участь понад 180 тис людей.

Правоохоронці нестимуть службу з вечора суботи і до закінчення святкових богослужінь.

Крім того, у неділю, 15 квітня, охороняти громадський порядок співробітники міліції будуть і на 120 кладовищах, де пройдуть поминальні заходи, в яких візьмуть участь більш як 95 тис жителів області.