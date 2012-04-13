Парламент достроково припинив повноваження двох нардепів

12:20, 13 квітня 2012
Політика
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ВР достроково припинила повноваження народних депутатів Ігоря Головченка та Олександра Пеклушенка.

Олександр ПЕКЛУШЕНКО

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні парламенту.

Повноваження народного депутата І.Головченка були достроково припинені у зв’язку з його смертю. (УНІАН І.Головченко помер 7 квітня на 52-му році життя. Був членом фракції Народної партії, членом Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи).

За рішення про припинення депутатських повноважень І.Головченка проголосували 317 із 401 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Іншою постановою достроково припинено повноваження О.Пеклушенка у зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. За дане рішення проголосували 314 із 401 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомлялося, О.Пеклушенко обирався до ВР за списком Партії регіонів і довгий час суміщав депутатську роботу із роботою у виконавчих структурах влади – він 2 листопада 2011 року був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації.

 

 

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