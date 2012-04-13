Парламент достроково припинив повноваження двох нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні парламенту.

Повноваження народного депутата І.Головченка були достроково припинені у зв’язку з його смертю. (УНІАН І.Головченко помер 7 квітня на 52-му році життя. Був членом фракції Народної партії, членом Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи).

За рішення про припинення депутатських повноважень І.Головченка проголосували 317 із 401 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Іншою постановою достроково припинено повноваження О.Пеклушенка у зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. За дане рішення проголосували 314 із 401 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомлялося, О.Пеклушенко обирався до ВР за списком Партії регіонів і довгий час суміщав депутатську роботу із роботою у виконавчих структурах влади – він 2 листопада 2011 року був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації.