Азаров: за розкіш у наш важкий час треба платити великі гроші

"Потрібно змусити відчути, що за розкіш в наш важкий час потрібно платити великі гроші" - сказав він в інтерв`ю телеканалу ICTV.

Прем`єр пояснив своє рішення на минулому засіданні Кабміну відправити законопроект про податок на розкіш на доопрацювання тим, що деякі його положення торкнулися не тільки багатих людей, а й середнього класу.

"Основна ідея була в тому, щоб багаті поділилися з бідними, не середній клас, а саме багаті... але те, що було запропоновано в законопроекті зачіпає дуже великий шар людей",- підкреслив Азаров.

Глава уряду переконаний в тому, що законопроект буде доопрацьований і відправлений до парламенту і буде прийнятий радою.

"Ми будемо використовувати політичний авторитет президента, який наполягає на цьому законі, і будемо використовувати політичну вагу уряду і продавлювати цей закон" - цитує Українська правда.