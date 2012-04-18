Томенко нагадав, що дата виборів, 28 жовтня, - день звільнення від загарбників

Про це він заявив сьогодні, повідомили УНІАН в прес-службі М.Томенка.

«Шанс існує і він абсолютно реальний», - наголосив М.Томенко. За його словами, він включає в себе стратегічну і тактичну складову. «Стратегічно наші шанси базуються на настроях суспільства, яке сьогодні не сприймає владу», - сказав М.Томенко. Він нагадав, що, за різними оцінками, як мінімум, дві третини суспільства на сьогоднішній день налаштовані проти влади. «І оціночні показники того, як суспільство буде голосувати за партії показує, що навіть якщо опозиція не буде на 100% успішною в мажоритарних округах, то сума показників за партійними списками та мажоритаркою дає підстави нам сподіватися, що буде набрано 226 голосів», - додав політик.

Натомість тактична складова, за його словами, стосується того, як опозиція буде себе поводити на виборах. «Якщо вдасться сформувати максимально єдиний список в мажоритарних округах та максимально об’єднаний партійний опозиційний список, і якщо ті опозиційні сили, які не підтримають відповідні домовленості, направлять свою критику не на колег по опозиція, а на владу, то опозиція матиме всі шанси набрати більшість у майбутньому парламенті», - зазначив віце-спікер. На його переконання, за умови такого настрою суспільства і правильної тактики роботи, демократичну парламентську більшість можна сформувати.

Водночас, М.Томенко наголосив, що сьогодні всі повинні розуміти дві можливі альтернативи розвитку подій. «Перша – парламентська більшість, яку може сформувати опозиція 28 жовтня, є передумовою того, що на президентських виборах 2015 року Віктор Янукович програє, більше того, це створює передумову можливих дострокових президентських виборів. Друга альтернатива – якщо опозиція програє на виборах, то, що б не говорили різні політичні революціонери та оптимісти, існує дуже великий шанс того, що після такої поразки опозиції у В.Януковича з’являється шанс бути при владі, як мінімум, до 2020 року, тобто переобратися й на другий термін», - сказав М.Томенко.

Тому, на його переконання, опозиція має почати змінювати владу у 2012 році та завершити цей процес у у 2015, або ж подовжити її існування до 2020 року. М.Томенко також зауважив, що «дата виборів – 28 жовтня – символічна і вона надихає, бо це день визволення України від німецько-фашистських загарбників». «Тому, якщо ми будемо налаштовуватися, що 28 жовтня – день визволення України від загарбників, то це буде стимулювати нас до більш успішної виборчої роботи», - сказав він.