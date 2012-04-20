Попов хоче зробити Андріївський узвіз недоторканним

Абсолютні гарантії недоторканості автентичних фасадів та історично-сформованого архітектурного ансамблю Андріївського узвозу буде закріплено у власному Статуті цієї вулиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, такий документ спільно з громадськістю планують створити у міській адміністрації. Аби втілити цю ініціативу у життя, Київська міськдержадміністрація підготувала та подала на розгляд депутатів Київради зміни до Статуту територіальної громади Києва. Ці зміни дозволять затверджувати Статути вулиць, що мають статус пам’ятки містобудування місцевого значення. Про це повідомив голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з мешканцями Андріївського узвозу, членами ОСН «Андріївський узвіз» та Гуманітарної ради Києва, митцями, які працюють на узвозі.

«Ми маємо унеможливити в подальшому будь-які спроби варварської руйнації історичної частини міста. Акцентую, не лише Андріївського узвозу, але й інших історичних та культурних святинь Києва», – зазначив Олександр Попов.

За словами очільника міста, в разі підтримки депутатами пропозиції КМДА, наступним кроком стане розробка та затвердження Статуту Андріївського узвозу. Олександр Попов наголосив, що проект Статуту буде розроблений за участю Громадської ради, ОСН «Андріївський узвіз», представників громадських організацій, які працюють в сфері захисту культурної та історичної спадщини міста. Проект буде представлений на широке громадське обговорення.

«Я переконаний, що цей документ ми маємо підготувати спільно. У розробці Статуту Андріївського узвозу візьмуть участь люди, які тут живуть чи працюють. Цей документ унеможливить проведення будь-яких будівельних робіт на Андріївському, без погодження з громадою. Так ми зможемо захистити одну з найстаріших вулиць Києва раз і назавжди», – наголосив Олександр Попов.

Він висловив переконання, що ініціатива КМДА буде підтримана депутатами вже на найближчій сесії Київради.

Водночас, керманич столичної держадміністрації поінформував киян про хід реставрації узвозу. На приведення вулиці до ладу спрямовані всі сили реставраційних та ремонтних служб міста. Наразі там активно ведуться роботи із заміни підземних комунікацій та оновлення фасадів. Загалом, реставрацію мають завершити до Дня Києва.