Злочевський пішов заступником до Клюєва, його місце зайняв Ставицький

17:31, 20 квітня 2012
Політика
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Президент України звільнив міністра екології та природних ресурсів і призначив його заступником секретаря РНБО. У ще тепле міністерське крісло сів Едуард Ставицький.

Едуард Ставицький
Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Злочевського з посади міністра екології та природних ресурсів та призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також Президент України призначив Едуарда Ставицького на посаду міністра екології та природних ресурсів.

Перед цим Президент звільнив Е.Ставицького з посади голови Державної служби геології та надр України.

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