Злочевський пішов заступником до Клюєва, його місце зайняв Ставицький

Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Злочевського з посади міністра екології та природних ресурсів та призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також Президент України призначив Едуарда Ставицького на посаду міністра екології та природних ресурсів.

Перед цим Президент звільнив Е.Ставицького з посади голови Державної служби геології та надр України.