Злочевський пішов заступником до Клюєва, його місце зайняв Ставицький
17:31, 20 квітня 2012Політика
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Президент України звільнив міністра екології та природних ресурсів і призначив його заступником секретаря РНБО. У ще тепле міністерське крісло сів Едуард Ставицький.
|Ставицький пересів у крісло Злочевського
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Також Президент України призначив Едуарда Ставицького на посаду міністра екології та природних ресурсів.
Перед цим Президент звільнив Е.Ставицького з посади голови Державної служби геології та надр України.
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