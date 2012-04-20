Харківська «Батьківщина» заявляє про сплановану провокацію з боку влади

Про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир Філенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, по завершенню акції агітаційний мікроавтобус з надписом «Арсен Аваков» від’їжджав від приміщення суду.

«Несподівано під колеса мікроавтобуса кинувся чоловік із шилом і, за свідченням очевидців, намагався проколоти праве переднє колесо. Йому не вдалося це зробити», - розповів В.Філенко.

«Натомість на місці події миттєво опинилася знімальна група програми «Харьковские известия», що контролюється мером Кернесом, та депутат обласної ради від Партії регіонів, який викликав ДАІ і швидку допомогу», - повідомив БЮТівець.

Згодом також прибув керівник ДАІ міста. Автобус був затриманий. Громадянина Козлова, який кинувся під колеса, забрала швидка.

«Ми відшукали цього чоловіка в лікарні №4 Швидкої допомоги. Лікар Водка Максим Євгенович повідомив, що жодних пошкоджень на тілі чоловіка немає, він поскаржився лише на головний біль, який може бути викликаний безліччю причин», - розповів В.Філенко.

«Увесь цей «збіг» обставин дає нам підстави стверджувати, що всі події, які відбулися – це провокація, спланована з метою дискредитувати опозицію», - переконаний В.Філенко.