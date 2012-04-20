Азаров каже, що Злочевського звільнили, щоб підсилити РНБО

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в Faсebook.

«Зараз значно розширюються функції РНБО. Цей орган набуває стратегічно важливого для країни значення. І тому було прийнято рішення про перехід його на роботу в РНБО», - написав М.Азаров.

При цьому він високо оцінив роботу М.Злочевського на посаді міністра екології. «Микола Злочевський зробив на посту міністра екології дуже багато. Йому вдалося врегулювати проблеми, пов'язані з виконання Кіотського протоколу, які дісталися нам у спадок від попереднього уряду. Ним виконувалася велика робота, і його перехід пов'язаний, насамперед, з тим, що за своєю початковою освітою він військова людина», - написав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, Президент Віктор Янукович звільнив Миколу Злочевського з посади міністра екології і природних ресурсів і призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.

Міністром екології і природних ресурсів Президент призначив Едуарда Ставицького.

М.Злочевський у 1988 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО ім. маршала авіації Покришкіна з кваліфікацією "радіоінженер електронної техніки".