Експерти: українці готові вийти на вулиці, але нема кому їх виводити

Протестні настрої в Україні на підйомі і люди готові вийти на акції протесту, однак немає лідерів, за якими вони були б готові піти. Про це в коментарі Тижню заявили керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко та голова Правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран.

«Ніхто не вірить у соціальні ініціативи Кабміна, який сам не вірить у ці ініціативи, - заявив Небоженко. - Люди не вірять, що щось добре і хороше робиться таким чином. Тим більше, що Партія регіонів їх вже багато разів обманювала».

«Швидше, протести не відбуваються через те, що криза в самій опозиції, де немає чітких лідерів, немає нових ідей, бажання очолити протестний рух. А є лише бажання успішно провести вибори на свою користь і люди інтуїтивно це відчувають. Ось у чому велика проблема», - підкреслює Небоженко.

У свою чергу Таран зазначив, що акції протесту в Україні будуть і різні політичні сили будуть намагатися їх підтримати в контексті виборчої кампанії. «Інша річ, що ці акції протесту навряд чи будуть об’єднаними», - заявив він.

«Тому акції безперечно будуть і протестні настрої будуть, але відсутність єдиного центру можливо сприятиме тому, що ці акції не видаватимуться дуже масовими», - зазначив Таран.