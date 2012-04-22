Справу судді Вовка повернули до прокуратури

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

Як відомо, суддя С.Вовк брав участь у винесенні вироку екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та колишньому т. в. о. міністра оборони Валерію Іващенку.

«За наявною у мене інформацією, Голосіївський суд вдруге скасував постанову про порушення кримінальної справи проти Вовка», - сказав адвокат.

За його словами, матеріали справи були повернуті після цього до прокуратури міста, у провадженні якої перебувала справа проти вказаного судді.

«Прокуратура міста може оскаржити рішення суду в апеляційному поряду, а може відмовитись від цього, начебто у зв’язку з відсутністю підстав», - зауважив О.Баганець і додав: «Скоріш за все, на 99% так це і буде – тобто останнє».

Як зазначив адвокат, як вказують його джерела, відповідне рішення Голосіївського райсуду було ухвалено або за день до винесення вироку В.Іващенку, або після цього.