Справу судді Вовка повернули до прокуратури
Голосіївський районний суд Києва вдруге скасував постанову про порушення кримінальної справи проти судді Печерського райсуду столиці Сергія Вовка
Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.
Як відомо, суддя С.Вовк брав участь у винесенні вироку екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та колишньому т. в. о. міністра оборони Валерію Іващенку.
«За наявною у мене інформацією, Голосіївський суд вдруге скасував постанову про порушення кримінальної справи проти Вовка», - сказав адвокат.
За його словами, матеріали справи були повернуті після цього до прокуратури міста, у провадженні якої перебувала справа проти вказаного судді.
«Прокуратура міста може оскаржити рішення суду в апеляційному поряду, а може відмовитись від цього, начебто у зв’язку з відсутністю підстав», - зауважив О.Баганець і додав: «Скоріш за все, на 99% так це і буде – тобто останнє».
Як зазначив адвокат, як вказують його джерела, відповідне рішення Голосіївського райсуду було ухвалено або за день до винесення вироку В.Іващенку, або після цього.