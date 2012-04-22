Чутки про перелом у Леоніда Броньового не підтвердилися
15:35, 22 квітня 2012Політика
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Народний артист СРСР 83-річний Леонід Бронєвой почувається нормально і перебуває вдома, повідомили РІА Новини в театрі "Ленком".
... І з панянками обережніше. Мармурові вони, не мармурові - наша справа стороння. Сиди на сонечку, грійся.
ЛеонідБронєвойбувгоспіталізованийвстоличнуклінікувсуботуввечеріз підозроюнаперелом,повідомив ранішевнеділюспіврозмовник медичнихколах.
"До лікарні№31радянського іросійськогоакторатеатру такінодоставилиз театруввечері близько19.30мск", -сказавспіврозмовникагентства.Віндодав,щоуБроньовогопідозрюютьпереломшийкистегна.
Якрозповіливтеатрі, вчораввечерінавиставі"Королівськіігри" всерединіпершого акту ЛеонідСергійовичтрохиоступивсяі впав.Викликана"швидкадопомога"відвезлайоговлікарню,де йомупоставилидіагноз- забійноги.Артистаодразувідпустилидодому, заразвін почувається нормально.
Тамтакожзазначили,щоспектакльбуввідігранийдокінцяцього вечоравже другимскладом.
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