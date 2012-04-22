Чутки про перелом у Леоніда Броньового не підтвердилися

Народний артист СРСР 83-річний Леонід Бронєвой почувається нормально і перебуває вдома, повідомили РІА Новини в театрі "Ленком".

ЛеонідБронєвойбувгоспіталізованийвстоличнуклінікувсуботуввечеріз підозроюнаперелом,повідомив ранішевнеділюспіврозмовник медичнихколах. "До лікарні№31радянського іросійськогоакторатеатру такінодоставилиз театруввечері близько19.30мск", -сказавспіврозмовникагентства.Віндодав,щоуБроньовогопідозрюютьпереломшийкистегна.



Якрозповіливтеатрі, вчораввечерінавиставі"Королівськіігри" всерединіпершого акту ЛеонідСергійовичтрохиоступивсяі впав.Викликана"швидкадопомога"відвезлайоговлікарню,де йомупоставилидіагноз- забійноги.Артистаодразувідпустилидодому, заразвін почувається нормально. Тамтакожзазначили,щоспектакльбуввідігранийдокінцяцього вечоравже другимскладом.

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