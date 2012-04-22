Наливайченко різко розкритикував ідею створення "правиці"

20:21, 22 квітня 2012
Політика
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Влада може перемогти на парламентських виборах лише у випадку масових фальсифікацій та завдяки роздрібненню опозиційних сил.

Валентин Наливайченко і Віктор Ющенко під час X з’їзду партії ”Наша Україна”

Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко в ефірі на Тернопільському обласному радіо.

За його словами, лише єдиний список усіх проукраїнських опозиційних сил здатний перемогти.

«Спроби організувати так звану «правицю» є безвідповідальним кроком збанкрутілих політиків. Вони мають покаятись, бо протягом десятиліть обдурюють українських людей, годуючи їх обіцянками про об’єднання», - переконаний В.Наливайченко.

Він вважає, що «ці політики заради власних амбіцій та сумнівних політичних дивідендів вносять розбрат в опозиційний табір, дезорієнтують патріотичного виборця та забирають шанс на зміну політичного курсу країни».

«Вправляючись у націонал-демократичній риториці, на ділі ці політики свідомо чи несвідомо підіграють нинішньому режиму корупціонерів та українофобів. Такі дії лише дискредитують правоцентристську ідеологію», - наголосив В.Наливайченко.

На його переконання, «Наша Україна» має діяти в об’єднаній опозиції.

«Ми зможемо додати єдиній опозиції необхідного державницького, національного, ідеологічного компоненту», - зауважив голова політради «Нашої України».

Він закликав усіх членів партії та колег стати пліч-о-пліч з партнерами по опозиційному об’єднанню.

«Лише національна солідарність змете збанкрутілу антиукраїнську владу», - підкреслив В.Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, екс-президент Віктор Ющенко намагається об'єднати «Нашу Україну» з Українською народною партією, «Собором» та Конгресом українських націоналістів для окремого походу на вибори. Водночас, голова політради «Нашої України» В.Наливайченко виступає проти такого об’єднання поза існуючим Комітетом опору диктатурі.

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