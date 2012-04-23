Старий генпрокурор наполягає, що справи Тимошенко були закриті обґрунтовано

Про це він заявив в ефірі "5 каналу" під час дискусії з головою Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктором Швецем.

"За мене проголосували 375 депутатів! Щоб змінити Конституцію, треба 300! Так хто на мене взагалі може тиснути?" - запитав він.

"Я сказав на прес-конференції тоді, що якщо за 9 років, коли Тимошенко і була народним депутатом, і не була ним, не змогли закінчити цю справу і направити її до суду, то подальше розслідування цієї справи, якщо вона вже стала прем'єр-міністром, не має сенсу, і я не бачу, що ще можна щось розслідувати ", - заявив Піскун.

"Тому я сказав слідчим: приймайте рішення. Але я написав, що я згоден з цим рішенням. Вони ходили до мене і просили: поставте, що ви згодні. Добре, я згоден! Це не процесуальне рішення, воно не передбачено процесуальним законом, але я, як генеральний прокурор, погодився з тим рішенням, яке прийняли слідчі",- цитує Українська правда.

У свою чергу Віктор Швець, який був у 2005 р. адвокатом Тимошенко, повідомив, що він написав тоді в генпрокуратуру клопотання про закриття її справи в зв'язку з відсутністю складу злочину, тому що суди визнали порушення кримінальної справи проти неї незаконним, і ГПУ зобов'язана була це зробити.

"Жодна справа проти Тимошенко не закрита Піскуном, жодна! Це зробили прокурор, який здійснював нагляд, і начальник Головного слідчого управління ГПУ", - зазначив Швець.

Він додав, що переконував Піскуна узгодити це рішення.

Як повідомлялося, 5 квітня Пшонка заявив, що Піскун в 2005 р. закрив кримінальні справи проти Тимошенко на вимогу тодішнього президента Ющенка.