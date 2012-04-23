Сьогодні Луценку "зшиють" наступну справу
06:25, 23 квітня 2012Політика
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Печерський районний суд Києва вдруге розпочне розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка
Олексій Баганець і Юрій Луценко
Політика звинувачують у незаконному прослуховуванні та стеженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка.
Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.
"23 квітня знову відбудеться попередній розгляд справи", - сказав він, пояснивши, що це пов’язано з тим, що судовий процес відбуватиметься у новому складі - за одноосібною участю судді Ганни Медушевської, яка раніше входила до складу колегії разом із Сергієм Вовком та Оксаною Царевич.
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