Сьогодні Луценку "зшиють" наступну справу

Політика звинувачують у незаконному прослуховуванні та стеженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

"23 квітня знову відбудеться попередній розгляд справи", - сказав він, пояснивши, що це пов’язано з тим, що судовий процес відбуватиметься у новому складі - за одноосібною участю судді Ганни Медушевської, яка раніше входила до складу колегії разом із Сергієм Вовком та Оксаною Царевич.