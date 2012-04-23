Заступник Пшонки вважає, що Тимошенко не має права на дострокове звільнення

Зокрема, в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине» він відзначив, що Ю.Тимошенко приділяють багато уваги. «І це зрозуміло. Не щодня в колонію у кримінальній справі потрапляє колишній прем'єр-міністр. Її стан здоров'я не можна назвати важким. Їй надано необхідне лікування», - сказав Є.Блажівський.

За його словами, багато хто використовує хворобу як спосіб пом'якшити умови утримання і навіть зменшити покарання. «Звісно, в СІЗО люди переносять стрес, можуть загостритися хронічні хвороби. Є й дійсно хворі люди, суд може їх звільнити з-під арешту за станом здоров'я. Але Юлію Володимирівну вже засуджено, а засуджених можуть звільнити на підставі висновку спеціальної комісії. Хоча не впевнений, що це станеться. Хвороби Ю.Тимошенко немає в спеціальному переліку захворювань, через які можна одержати свободу», - сказав Є.Блажівський.