На Майдані Незалежності влаштували пікнік - на знак протесту
11:55, 23 квітня 2012Політика
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У Києві на Майдані Незалежності проходить акція проти ухвалення Верховною Радою законопроекту № 2450 «Про порядок організації і проведення мирних зібрань».
|На Майдані Незалежності грають у бадмінтон
Учасники акції зазначають, що їхній «пікнік» спрямований проти «тоталітарних норм законопроекту № 2450, які роблять неможливим проведення спонтанних акцій протесту та порушують права людини на свободу волевиявлення».
«Наша акція носить флеш-мобний характер. Це обрано для того, щоб показати абсурдність цього законопроекту. Якщо він буде прийнятий, люди не зможуть виходити на спонтанні акції протесту, не говорячи про організовані великі акції», - сказала активістка руху «Відсіч» Надія Прудяк.
В акції беруть участь переважно молоді люди віком до 25 років.
За ходом акції спостерігають шестеро співробітників міліції.
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