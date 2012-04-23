На Майдані Незалежності влаштували пікнік - на знак протесту

Як передає кореспондент УНІАН, біля монументу Незалежності зібрались 15 активістів громадських організацій «Контроль заради справедливості» та «Відсіч», які влаштували імпровізований пікнік, протестуючи проти прийняття цього законопроекту. Зокрема, вони поставили невеликий намет, принесли з собою чай, печиво та іншу їжу. Крім того, учасники акції грають у бадмінтон та інші ігри. Також на акції присутнє немовля, на візочку якого учасники акції розмістили плакат із гаслом: «Я бажаю жити у демократичній країні».

Учасники акції зазначають, що їхній «пікнік» спрямований проти «тоталітарних норм законопроекту № 2450, які роблять неможливим проведення спонтанних акцій протесту та порушують права людини на свободу волевиявлення».

«Наша акція носить флеш-мобний характер. Це обрано для того, щоб показати абсурдність цього законопроекту. Якщо він буде прийнятий, люди не зможуть виходити на спонтанні акції протесту, не говорячи про організовані великі акції», - сказала активістка руху «Відсіч» Надія Прудяк.

В акції беруть участь переважно молоді люди віком до 25 років.

За ходом акції спостерігають шестеро співробітників міліції.